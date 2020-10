Stand: 23.10.2020 12:11 Uhr Geldautomat in Northeim gesprengt

In der Nacht ist im Northeimer Ortsteil Sudheim ein Geldautomat gesprengt worden. Wie viel Bargeld die Täter erbeutet haben, ist nach Angaben der Polizei noch unklar. Der Schaden werde auf bis zu 100.000 Euro geschätzt. Der Bankautomat befindet sich laut Polizei in einem in Leichtbauweise errichteten Betriebsraum auf einem Parkplatz in Sudheim. Die Polizei sichert jetzt Spuren und sucht Zeugen. Die Täter konnten flüchten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 23.10.2020 | 13:30 Uhr