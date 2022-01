Stand: 11.01.2022 14:20 Uhr Geldautomat gesprengt - Täter auf der Flucht

In Hann. Münden-Hedemünden (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte in der Nacht zu Dienstag gegen 3.45 Uhr einen Geldautomaten gesprengt. Nach Angaben der Polizei flüchteten die Täter anschließend in einem dunklen, hochmotorisierten Wagen in Richtung Autobahn. Bislang fehle von ihnen jede Spur. Angaben zur genauen Schadenshöhe liegen noch nicht vor. Die Tat ereignete sich in der Brückenstraße unweit der Auffahrt zur A7. Bei der Explosion wurde der Ausgabeautomat aus seiner Verankerung gerissen und völlig zerstört. Im Gebäude entstanden erhebliche Schäden. "Der Innenbereich des Geldautomatenraumes glich einem Trümmerfeld", so die Polizei in einer Mitteilung.

