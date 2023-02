Stand: 23.02.2023 11:11 Uhr Gelbe Tonne oder gelber Sack? Wertstoff-Streit landet vor Gericht

Am Braunschweiger Verwaltungsgericht wird von Donnerstag an ein Streit rund um die Wertstoff-Abholung in Salzgitter verhandelt. Die Stadt Salzgitter möchte vom gelben Sack auf die gelbe Tonne umsteigen und hat eine entsprechende Vorgabe an die Entsorgungs- Firma erlassen. Zur Begründung heißt es von der Stadt, es habe in der Vergangenheit wiederholt Beschwerden über aufgerissene gelbe Säcke und hygienische Probleme gegeben. Die Entsorgungs- Firma lehnt die Umstellung allerdings als unwirtschaftlich ab und hat vor dem Braunschweiger Verwaltungsgericht gegen die Stadt geklagt. Die Firma argumentiert nach Angaben des Gerichts, eine Umstellung sei unwirtschaftlich und mit einem höheren Zeitaufwand für das Personal verbunden.

