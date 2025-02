Stand: 20.02.2025 09:04 Uhr Gedenken an Opfer von Hanau: Spontane Demos in Südniedersachsen

Hunderte Menschen sind am Mittwochabend in Südniedersachsen spontan auf die Straße gegangen, um fünf Jahre nach dem rassistischen Attentat in Hanau an die Opfer zu erinnern. In Göttingen zogen rund 650 Menschen friedlich durch die Stadt, teilte die Polizei mit. In Hildesheim versammelten sich 85 Teilnehmende. Auch in Braunschweig gedachten etwa 100 Menschen vor dem Rathaus der Opfer. Sie stellten Kerzen auf, um an die neun jungen Menschen zu erinnern, die am 19. Februar 2020 aus rassistischen Motiven im hessischen Hanau ermordet wurden. In Hanau selbst fand am Mittwoch eine zentrale Gedenkveranstaltung statt, an welcher auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier teilgenommen hatte.

