Fünf Jahre nach Hanau: "Niemand mordet aus rein ideologischen Gründen" Stand: 19.02.2025 14:36 Uhr Hat die Gewalttat von Hanau, bei der elf Menschen ums Leben kamen, uns als Gesellschaft verändert, oder sind wir in alte Muster zurückgefallen? Ein Kommentar des Sozialwissenschaftlers Junus el-Naggar.

Als jemand, dem das Muslimischsein wichtig ist, schwanke ich, wenn ich von einem Anschlag aus den Medien erfahre, jedes Mal zunächst zwischen der Hoffnung darauf, dass es sich beim Täter nicht um einen Muslim gehandelt haben möge - und der Angst davor, dass es doch einer war. Das ist meine erste emotionale Reaktion, noch vor dem Mitgefühl mit möglichen Verletzten oder Toten. Denn wenn es ein Muslim war, dann bedeutet das für Menschen, die als Muslime gelesen werden, Misstrauen ihnen gegenüber. Es bedeutet für muslimische Frauen unangenehme Blicke, manchmal auch verbale Angriffe. Es bedeutet psychischen Druck und ein Gefühl der Unsicherheit. Entsprechend empfand ich selbst in tiefem Schmerz über den rassistischen Anschlag von Hanau vor fünf Jahren eine Komponente der Erleichterung, dass niemand pauschal Muslime für diese Morde verantwortlich machen würde.

Unsere Denkmuster führen zu falschen Annahmen

So war es auch, als ich Ende letzten Jahres vom Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt erfuhr. Die Nachricht, dass der mutmaßliche Täter saudischer Staatsbürger sei, führte reflexartig zu der Vermutung, dass es sich um einen religiös begründeten Anschlag gehandelt haben müsste. Diese Annahme entpuppte sich insofern schnell als falsch, als der Mann vielmehr aus islamophoben Motiven handelte. Doch der Fall zeigt, wie tief vorurteilsbehaftete Denkmuster in uns verwurzelt sind - auch in mir. Wie selbstverständlich scheinen wir anzunehmen, dass ein Saudi nur aus religiösen Gründen einen Anschlag verüben könnte. Doch das war genau so wenig der Fall wie beim Täter von Aschaffenburg einige Wochen später.

Auch als ich von dem Anschlag in Aschaffenburg Ende Januar und dem in München vergangene Woche erfuhr und schnell der Fokus darauf lag, dass die Täter jeweils junge Afghanen waren, ging ich jeweils unwillkürlich von einer religiös begründeten Radikalisierung aus. Eine Annahme, die sich mit Blick auf München bewahrheiten sollte. Für Aschaffenburg hingegen stellte sie sich als glatt falsch heraus.

Deswegen: Wir müssen unsere eigenen Denkmuster immer wieder kritisch reflektieren. Ein saudischer Ex-Muslim wie der aus Magdeburg, geflüchtet, antimuslimisch, AfD-Sympathisant, Arzt, passt in keine Schublade. So wie jeden Menschen mehr ausmacht, als die wenigen Merkmale, die wir ihm unbewusst zuschreiben. Ein 28-jähriger Afghane wie der Täter von Aschaffenburg, dessen Asylantrag abgelehnt wurde, kann psychisch durchdrehen und Menschen töten, ohne dass Religion dafür irgendeine auch nur untergeordnete Rolle spielt. Es gibt andere Erklärungsversuche als eine vermeintliche Religion, eine vermeintliche Ethnizität oder eine vermeintliche Kultur.

Gefährliche Wirkung von Ideologie und psychischer Labilität

Ich habe das Gefühl, dass wir als Gesellschaft schon zunehmend begreifen, dass man psychisch nicht völlig gesund sein kann, wenn man unschuldige Menschen gewaltsam tötet. Wir dürfen nicht entweder von ideologisch motiviertem Terrorismus oder von psychisch kranken Tätern ausgehen. Eine psychische Labilität gehört wohl immer zu solchen Anschlägen; eine ideologische nicht unbedingt. Ideologie - sei sie religiös, politisch oder anders motiviert - kann eine Rechtfertigung für Gewalt bieten. Sie kann Menschen mit fragiler psychischer Verfassung anziehen, weil sie Sinn, Struktur und Identität vermittelt. Und gleichzeitig haben diese Täter meistens Vorgeschichten von Traumata, sozialer Isolation oder anderen psychischen Belastungen, die sie anfällig für Radikalisierung machen. Ein Entweder-oder-Bild wird der Realität nicht gerecht. Viele Täter bewegen sich in einer Grauzone, in der Ideologie und psychische Labilität zusammenwirken. Der gesellschaftliche Diskurs sollte entsprechend beide Aspekte berücksichtigen, statt zwischen "krank" und "ideologisch" zu unterscheiden. Radikalisierung ist oft das Ergebnis einer Wechselwirkung.

Der Täter von Hanau handelte aus rassistischen Motiven. Der von Magdeburg aus antimuslimischen. Dem aus Aschaffenburg konnte keine ideologische Motivation zugeordnet werden. Der aus München begründete seine Tat religiös. Doch keiner von ihnen hat sich in völliger psychischer Stabilität und Gesundheit aus ideologischen Gründen dafür entschieden, zu morden.

Hilfsangebote statt Migrationsbegrenzung

Im aktuellen politischen Diskurs wird Migration vor allem als zu begrenzendes Problem verhandelt, als läge Menschen, die in Deutschland eine neue Heimat suchen, eine Neigung zur Gewalt im Blut. Wenn Menschen so weit gehen, einen Anschlag zu verüben, dann tun sie das nicht, weil sie Migranten sind. Ob die Begrenzung von Migration also automatisch Anschläge verhindern kann, ist sehr zweifelhaft. Vielmehr sollten gerade Menschen, die aus Kriegsgebieten psychische Probleme mitbringen, psychosozial betreut werden. Ihnen sollte eine Perspektive geboten werden, sozial und beruflich Anschluss in Deutschland zu finden. Ihnen sollte ein Gefühl gegeben werden, hier angenommen zu sein. Menschen aus Kriegsgebieten brauchen ein neues Zuhause. Aber auch wir Deutschen brauchen sie und Migration im Zuge unserer wirtschaftlichen und demografischen Herausforderungen mehr denn je - ob uns das gefällt oder nicht.

Anmerkung der Redaktion: Liebe Leserin, lieber Leser, die Trennung von Meinung und Information ist uns besonders wichtig. Meinungsbeiträge wie dieser Kommentar geben die persönliche Sicht der Autorin / des Autors wieder. Kommentare können und sollen eine klare Position beziehen. Sie können Zustimmung oder Widerspruch auslösen und auf diese Weise zur Diskussion anregen. Damit unterscheiden sich Kommentare bewusst von Berichten, die über einen Sachverhalt informieren und unterschiedliche Blickwinkel möglichst ausgewogen darstellen sollen.

