Stand: 28.07.2024 13:05 Uhr GTI-Fanfest: Schlägerei zwischen Sicherheitspersonal und Besucher

Beim dreitägigen GTI-Fanfest in Wolfsburg hat es am Samstag eine Schlägerei zwischen einem Besucher und einem Sicherheitsmitarbeiter gegeben. Mehrere Besucher hätten nach Angaben der Polizei das Gelände nach Veranstaltungsende zunächst nicht verlassen wollen. Das Sicherheitspersonal habe sie in Ausübung des Hausrechts daher vom Gelände führen wollen. Dabei ist es zwischen einem Besucher und einem Sicherheitsmitarbeiter zu einer "wechselseitigen Körperverletzung" gekommen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

