GPS-Tracker bringt Polizei auf die Spur geklauter Fahrräder Stand: 19.10.2022 10:23 Uhr Die Polizei Göttingen hat vier mutmaßliche Fahrraddiebe gefasst. Wie eine Sprecherin am Dienstag mitteilte, habe der GPS-Tracker eines Elektro-Fahrrades die Fahnder auf die richtige Spur gebracht.

Der Sprecherin zufolge sei das besagte E-Bike in der Nacht zum 12. September im Hauptbahnhof gestohlen worden. Am 8. Oktober habe der Sender ein Signal abgegeben. Der Eigentümer habe den Weg seines Rades aus der Innenstadt über die Autobahn 7 auf die Autobahn 38 in Fahrtrichtung Halle verfolgen können. Die Polizei leitete eine Fahndung ein. Gegen 22.35 Uhr ließ die Polizei die Schrankenanlage vor dem Heidkopftunnel schließen und identifizierte einen Transporter als verdächtiges Fahrzeug.

Wert der Räder: mehr als 20.000 Euro

Auf der Ladefläche des Wagens entdeckten die Beamten das Diebesgut: 18 verpackte Fahrräder, darunter acht hochwertige E-Bikes. Der Wert der Fahrräder soll sich demnach auf mehr als 20.000 Euro belaufen. Die Fahnder nahmen drei Männer und eine Frau im Alter von 30, 32, 35 und 37 Jahren vorübergehend fest. Nach Abschluss der Maßnahmen kamen die Verdächtigen auf freien Fuß.

