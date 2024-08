Stand: 02.08.2024 10:50 Uhr Fußgänger wird von Auto erfasst und schwer verletzt

Ein 58-jähriger Fußgänger ist am Dienstagvormittag in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Mann ist nach Angaben der Polizei in eine Klinik nach Kassel gebracht worden. Sein Zustand ist mittlerweile wieder stabil, so eine Polizeisprecherin. Der Autofahrer erlitt einen Schock und kam ebenfalls in ein Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei könnte ein Krankheitsfall des 55-jährigen Autofahrers den Unfall ausgelöst haben. Der Mann sei mit seinem Wagen von der Straße auf den Gehweg abgekommen. Dort kollidierte er laut Polizei mit einer Mauer und erfasste den Fußgänger. Der 58-Jährige wurde mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Der Autofahrer fuhr anschließend wieder auf die Straße und blieb auf einer Kreuzung stehen. Wegen des Rettungseinsatzes und einer umfangreichen Unfallaufnahme wurde die Straße bis in den Nachmittag gesperrt. Es kam zu langen Staus.

