Stand: 29.11.2022 16:19 Uhr Für den Katastrophenfall: Wolfsburg bekommt ein Medizinlager

Wegen der Corona-Pandemie, Naturkatastrophen und der veränderte politische Lage in Europa plant die Bundesregierung, den Bevölkerungsschutz für den Ernstfall zu verbessern. So sollen bundesweit zusätzliche Materiallager eingerichtet werden, in denen zum Beispiel Schmerzmittel und Produkte für die chirurgische Erstversorgung vorrätig sind. Eines dieser Lager soll in Wolfsburg entstehen. Der Bund habe das Klinikum Wolfsburg aufgrund seiner Ausstattung und Expertise als Standort angefragt, sagte ein Sprecher des Klinikums. Weitere Lager seien in Niedersachsen in Hannover, Osnabrück und Rotenburg geplant. Das Medizinlager in Wolfsburg soll Ende des Jahres fertig sein.

