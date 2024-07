Stand: 06.07.2024 13:51 Uhr Frontalzusammenstoß beim Überholen: Tödlicher Motorradunfall auf B241

Ein 24 Jahre alter Motorradfahrer aus dem Landkreis Göttingen ist am Freitagnachmittag auf der Bundesstraße 241 tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, war der 24-Jährige am Nachmittag auf der B241 zwischen Clausthal-Zellerfeld und Buntenbock (Landkreis Goslar) unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen wollte der Mann mit seinem Motorrad einen vorausfahrenden Lkw überholen. Bei dem Überholvorgang sei der 24-Jährige dann frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Laut Polizei erlag der Verunglückte noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen, der Autofahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Die Bundesstraße war während des Einsatzes der Rettungskräfte und während der Unfallaufnahme vollständig gesperrt.

