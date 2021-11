Freund ermordet? Bundespolizist in Braunschweig vor Gericht Stand: 10.11.2021 08:44 Uhr Ein Mann soll seinen besten Freund ermordet haben, weil er mit dessen Frau zusammen sein wollte. Ab dem Vormittag steht der 50-Jährige vor dem Landgericht Braunschweig. Von der Leiche fehlt jede Spur.

Eine Armbrust, ein verlassenes Auto und jede Menge Blut - es sind nur Indizien, mit denen die Staatsanwaltschaft Braunschweig den Angeklagten aus Liebenburg im Landkreis Goslar überführen will. Denn die Leiche des Opfers ist nach wie vor nicht gefunden worden. Trotzdem ist sich die Anklage sicher: Der 50-jährige Bundespolizist soll im April seinen besten Freund - Karsten M. - aus dem Haus gelockt, im Garten mit der Armbrust attackiert und dann mit dessen eigenen Pkw abtransportiert haben. Der 50-Jährige hatte laut Staatsanwaltschaft mit der Frau des Opfers seit 2016 eine Affäre, ohne dass die Frau Bereitschaft gezeigt habe, ihren Ehemann zu verlassen.

Blut- und Schleifspuren am Auto

Das Auto des Vermissten fanden die Ermittler später auf dem Expo-Gelände in Hannover - dazu Blut- und Schleifspuren. Das Opfer muss getötet worden sein - so der Schluss der Staatsanwaltschaft. Aber auch das gilt es in den angesetzten zehn Verhandlungstagen zu beweisen. Der Angeklagte wird dann vermutlich auch erklären müssen, warum er nach dem Verschwinden des Opfers Material für eine Baustelle gekauft haben soll: Rasengittersteine, Baustahlmatten, Betonfüße. Bislang streitet er die Vorwürfe ab. Er sitzt in Untersuchungshaft.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 10.11.2021 | 15:00 Uhr