Frau von Armbrust-Bolzen getroffen: Motiv weiter unklar Stand: 22.07.2024 16:12 Uhr Eine Frau ist am Salzgittersee am Wochenende vom Bolzen einer Armbrust getroffen worden. Die Polizei ermittelte kurz nach dem Vorfall drei Verdächtige. Zu einem möglichen Motiv ist noch nichts bekannt.

Es könne sich auch um einen Unfall gehandelt haben, sagte ein Sprecher der Polizei Salzgitter am Montag dem NDR Niedersachsen. Geäußert hätten sich die drei Männer im Alter von 33, 34 und 48 Jahren bislang jedenfalls nicht zu dem Vorwurf, die Frau mit einer Armbrust angeschossen zu haben. Die Einsatzkräfte waren am Samstagabend gegen 20.15 Uhr zum Salzgittersee gerufen worden. Der Bolzen steckte da noch im Bein der Frau. Die 44-Jährige kam ins Krankenhaus, das sie laut Polizei noch am selben Abend wieder verlassen konnte.

Waren Männer betrunken? Ergebnis von Blutproben steht aus

Etwa 30 bis 50 Meter von dem Ort entfernt, wo die Frau von dem pfeilähnlichen Geschoss getroffen worden war, wurden die Polizisten auf die drei Männer aufmerksam, die eine Armbrust bei sich liegen hatten. Weil die Einsatzkräfte vermuteten, dass die Männer unter Alkoholeinfluss standen, ließen sie ihnen eine Blutprobe entnehmen. Das Ergebnis wird nach Angaben des Polizeisprechers am Mittwoch erwartet. Die beiden jüngeren Männer wurden wegen ihres aggressiven Verhaltens vorübergehend in Gewahrsam genommen. Weil keine Haftgründe gegen sie vorlagen, wurden sie inzwischen wieder entlassen. Gegen alle drei Beschuldigten wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Polizei bittet Zeugen um Mithilfe

Auf einen Zeugenaufruf der Polizei hat nach Angaben des Sprechers bis Montagnachmittag niemand reagiert. Wer noch Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Salzgitter unter der Telefonnummer (05341) 189 70 zu melden.

