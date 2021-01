Stand: 04.01.2021 11:14 Uhr Frau bei Kellerbrand in Braunschweig leicht verletzt

Bei einem Kellerbrand in Braunschweig hat eine Frau am frühen Montagmorgen eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten. Anwohner am Heidberg hatten die Feuerwehr um kurz vor 3 Uhr alarmiert und angegeben, dass sich eine Bewohnerin im verrauchten Treppenhaus befinde. Die Frau konnte sich aber selbst in Sicherheit bringen. Den Angaben zufolge waren in einem Gemeinschaftsraum im Keller Möbel in Brand geraten. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar, die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet.

VIDEO: Feuerwehr: Vom Notruf zum Einsatz (1 Min)

