Stand: 21.03.2025 12:24 Uhr Frau auf Parkplatz von Fitnessstudio in Braunschweig überfallen

Ein Unbekannter hat am Donnerstagabend in Braunschweig eine Frau überfallen und ihr das Auto sowie diverse Wertsachen gestohlen. Laut Polizei war die 47-Jährige auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in ihren Wagen gestiegen, als sich plötzlich ein Mann auf den Beifahrersitz setzte und sie mit einer Schusswaffe bedrohte. Die Frau übergab ihm daraufhin die geforderten Sachen und flüchtete aus dem Auto. Der Täter fuhr in unbekannte Richtung davon. Bei dem Pkw handelt es sich um einen silbernen Passat (Baujahr 2011) mit Braunschweiger Kennzeichen. Der Mann soll den Angaben zufolge 40 bis 50 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß sein. Er hat dunkelblonde Haare und trug ein schwarz-rotes Holzfällerhemd sowie eine Stoffhose. Zeugen, die Hinweise zum Täter oder dem entwendeten Auto machen können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer (0531) 476 25 16 zu melden.

