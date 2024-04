Stand: 22.04.2024 10:59 Uhr Forschungsflüge in Braunschweig: Anwohner müssen mit Lärm rechnen

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Braunschweig führt in dieser Woche mit einem Hubschrauber Versuche in der Luft durch. Die Wissenschaftler haben dazu einen Forschungshubschrauber mit verschiedenen Messgeräten ausgestattet. Die Geräte sollen dabei helfen, Luftwirbel sichtbar zu machen, teilte das DLR mit. So könnten neue Messverfahren erprobt werden. Anwohner im Bereich des Forschungsflughafens müssen bis Sonntag tagsüber mit entsprechendem Lärm rechnen.

