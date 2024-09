Stand: 05.09.2024 09:49 Uhr Flughafen Braunschweig/Wolfsburg bekommt modernes Terminal

Am Flughafen Braunschweig/Wolfsburg an der A2 beginnen am Donnerstag die Bauarbeiten für ein neues Terminal. Laut der Betreibergesellschaft entsteht eine moderne Abflughalle. Bislang sind Check-In und Sicherheitskontrolle im Foyer eines denkmalgeschützten Altbaus untergebracht. Mehr als vier Millionen Euro soll der Neubau des Terminals kosten, er soll in einem Jahr fertig sein. Der Flughafen Braunschweig/Wolfsburg ist ein kleiner Flughafen mit einer 2.300 Meter langen Start- und Landebahn. Chartergesellschaften nutzen ihn für Urlaubsflüge, vor allem aber Wirtschaftsmanager oder Fußballclubs für geschäftliche Reisen. An dem Flughafen sind zudem Forschungseinrichtungen wie das DLR angesiedelt. Mehrheitsgesellschafter sind die Städte Braunschweig und Wolfsburg. Kleine Anteile halten die Landkreise Gifhorn und Helmstedt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 05.09.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Braunschweig