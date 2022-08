Stand: 18.08.2022 11:43 Uhr Flucht vor Polizei: Mit Tempo 230 über die A2

Beamten der Braunschweiger Polizei sind in der Nacht zu Donnerstag zwei Geländewagen des Typs Jeep Grand Cherokee aufgefallen, die offenbar gemeinsam auf der A2 in Richtung Berlin fuhren. Eine Überprüfung zeigte, dass an einem der Autos ein gestohlenes Kennzeichen angebracht war. Am Parkplatz Uhry nahe Königslutter fuhr einer der Jeeps ab - doch als die Polizisten den Fahrer kontrollieren wollten, fuhr dieser den Angaben zufolge wieder auf die A2 auf. Er floh laut Polizei mit mehr als 230 Kilometern pro Stunde Richtung Berlin. An der Anschlussstelle Alleringersleben fuhr er ab und floh weiter über die L240 und B1. Der Fahrer entkam - selbst mit einem Hubschrauber und Unterstützung der Polizei in Sachsen-Anhalt blieb der Jeep verschwunden. Den zweiten Geländewagen aber stoppten Beamte eigenen Angaben zufolge nahe Eilsleben. Am Steuer saß eine 44-jährige Frau. Der Wagen war vor wenigen Tagen in Rheinland-Pfalz gestohlen worden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 18.08.2022 | 13:30 Uhr