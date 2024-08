Flucht aus Maßregelvollzug: Straftäter nutzte falschen Ausweis Stand: 07.08.2024 08:24 Uhr Die Polizei fahndet weiter nach einem vor zwei Wochen aus dem Maßregelvollzug in Moringen (Landkreis Northeim) entkommenen 26-Jährigen. Für seine Flucht nutzte er den Ausweis eines Mitpatienten.

Das bestätigte das Justizministerium am Dienstag auf Anfrage des NDR Niedersachsen. Zuerst hatte das "Göttinger Tageblatt" berichtet. Mit dem Ausweis konnte der 26-Jährige den Angaben zufolge bei einem Hofgang aus dem hochgesicherten Bereich in einen weniger gesicherten Bereich gelangen. Dort dürfen sich nach Angaben des Ministeriums eigentlich nur Personen aufhalten, die den Maßregelvollzug regelmäßig verlassen dürfen. Nur weil der 26-Jährige beim Übergang in diesen weniger gesicherten Bereich nicht intensiv kontrolliert worden sei, habe er fliehen können, hieß es weiter.

Einrichtung reagierte sofort

Nach der Flucht des 26-Jährigen habe die Einrichtung sofort reagiert, sagte ein Sprecher des Justizministeriums. Demnach wurde eine zusätzliche Sicherung des Tores veranlasst. Zudem sei die Oberkante des Zauns mit einer Zackenleiste als Übersteigschutz versehen worden. Am Zaun selbst sei außerdem Stacheldraht befestigt worden, sodass bereits eine Annäherung an den Zaun nicht mehr möglich sei.

Lange Strafe wegen schwerer räuberischer Erpressung

Wie das niedersächsische Justizministerium nach der Flucht des 26-Jährigen auf Anfrage des NDR Niedersachsen mitgeteilt hatte, wurde der Mann wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung verurteilt. Demnach saß er seit November 2020 in Moringen ein. Die Unterbringung war neben der Verurteilung zu einer Strafe von vier Jahren und sechs Monaten angeordnet worden, so das Ministerium.

Polizei bittet um Hinweise zu 26-Jährigem

Nach Angaben der Polizei hat der Geflüchtete persönliche Kontakte in der Region Hannover. Laut Personenbeschreibung ist er 1,85 Meter groß, hat braune Haare und braune Augen. Er hat eine Narbe an der linken Augenbraue und eine Tätowierung am linken Unterarm. Bei seiner Flucht soll der Mann ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze Jogginghose und eine schwarze Mütze getragen haben. Außerdem führte er eine Bauchtasche mit sich. Die Polizei bittet darum, den Gesuchten nicht selbst anzusprechen, sondern Hinweise unter der Telefonnummer (05551) 9148-0 zu melden.

Erster Fluchtversuch scheitert im Mai

Die Flucht des 26-Jährige ist offenbar nicht der erste Versuch des Mannes, zu entkommen. Wie das Justizministerium mitteilte, war der Straftäter im Mai von einem Ausgang nicht zurückgekehrt. Der 26-Jährige sei damals gefasst worden und vom offenen in den geschlossenen Vollzug verlegt worden, teilte das niedersächsische Justizministerium dem NDR Niedersachsen mit.

Schon mehrere geflohene Insassen in Moringen

Erst im Juni 2023 war ein Mann aus Moringen geflohen und vier Monate später in Frankreich gefasst worden. Bis zu dem aktuellen Fall sind nach Angaben des Sozialministeriums seit Anfang 2000 13 Insassen aus der Einrichtung geflohen. Der Einrichtung fehlt zudem Personal.

