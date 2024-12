Stand: 13.12.2024 15:03 Uhr Faeser eröffnet Fliegerstaffel der Bundespolizei in Gifhorn

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat am Freitag die Fliegerstaffel der Bundespolizei in Gifhorn eröffnet. Der Standort war bisher der Fliegerstaffel Fuhlendorf zugeordnet und wird ab 2025 ausgebaut. Gifhorn soll dann als eigenständige, bundesweit sechste Fliegerstaffel der Bundespolizei fungieren, heißt es. In das Vorhaben fließen demnach rund 90 Millionen Euro. Aktuell sind in Gifhorn nach Ministeriumsangaben sieben Hubschrauber stationiert, sie kämen unter anderem bei bei grenzpolizeilichen Aufgaben oder Katastrophenfällen zum Einsatz. Nun soll die Zahl der Hubschrauber aufgestockt werden, auch zusätzliches Personal für die Staffel ist geplant. Bis 2001 war in Gifhorn bereits die Fliegerstaffel des Bundesgrenzschutzes stationiert.

