Stand: 23.08.2024 21:25 Uhr Bundespolizei: Hubschrauber-Stützpunkt Gifhorn wird ausgebaut

Der Hubschrauber-Stützpunkt der Bundespolizei in Gifhorn soll zu einer Fliegerstaffel ausgebaut werden. Das kündigte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) am Freitag bei einem Besuch vor Ort an. Bislang gibt es bundesweit fünf solcher Staffeln. Der Ausbau sei ein wichtiges Zeichen, um die Sicherheit in Deutschland zu gewährleisten, sagte Faeser. Dabei gehe es auch um den Zivil- und Katastrophenschutz - denn die Hubschrauber seien auch dafür im Einsatz. Faeser nannte beispielhaft die Deichsicherung beim Hochwasser in Niedersachsen rund um den Jahreswechsel. Eine eigene Fliegerstaffel bedeutet konkret, dass an dem Standort mehr Hubschrauber als bisher stationiert sind und mehr Personal im Einsatz sein wird, wie ein Sprecher der Bundespolizei auf Anfrage von NDR Niedersachsen mitteilte. Die Fliegerstaffel sei dann vor allem für Niedersachsen, aber auch für Teile von Hamburg und Bremen zuständig. Der Ausbau ist den Angaben des Sprechers zufolge für Mitte 2026 geplant. 54 Millionen Euro sollen investiert werden.

