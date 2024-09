Feuerwehren suchen die Besten im Land: Wettbewerb in Duderstadt Stand: 06.09.2024 16:02 Uhr In Duderstadt treten am Sonntag Feuerwehren aus ganz Niedersachsen gegeneinander an - zum 17. Landesentscheid der Feuerwehren. Bei Wettkämpfen messen sie sich, um die Besten des Landes zu finden.

Alle zwei Jahre kommen die Feuerwehren für den Landesentscheid der Feuerwehren aus Niedersachsen zusammen. In Duderstadt (Landkreis Göttingen) findet der Wettbewerb laut Veranstaltenden mitten in der Innenstadt statt. In diesem Jahr nehmen demnach rund 40 Gruppen aus ganz Niedersachsen teil.

Feuerwehr-Wettbewerb 2024: Das sind die Disziplinen

Bei dem Wettbewerb werden die Feuerwehren den Angaben zufolge in fünf Disziplinen getestet: Sie müssen eine Saugleitung herstellen, Fahrübungen und einen Parcours mit dem Fahrzeug absolvieren, einen Brand löschen und Trupps mit Atemschutz einsatzbereit machen. Außerdem werden sie im Sprechfunk getestet.

Teilnehmende gehören bereits zu den Besten

Die Teilnehmenden kommen aus ganz Niedersachsen und gehören bereits zu den Besten. Denn sie haben sich laut Veranstaltenden zuerst über Vorentscheide qualifiziert, um auf Landesebene antreten zu dürfen.

