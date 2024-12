Stand: 06.12.2024 11:01 Uhr Feuerwehr löscht brennenden Lkw: A7 zeitweise voll gesperrt

Auf der Autobahn 7 in Südniedersachsen ist am Freitagmorgen ein Lastwagen in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte das brennende Fahrzeug bei Hedemünden (Landkreis Göttingen). Während des Einsatzes war die A7 zwischen den Anschlussstellen Hedemünden und Kassel-Nord in Fahrtrichtung Süden voll gesperrt. Die Sperrung dauerte rund zwei Stunden, um kurz vor zehn Uhr wurde sie aufgehoben. Der Fahrer blieb laut Polizei unverletzt. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar. Auch die Schadenshöhe müsse noch ermittelt werden, so die Göttinger Polizei. Insgesamt sei der Unfall glimpflich verlaufen. Allerdings bildete sich im Berufsverkehr ein kilometerlanger Stau.

