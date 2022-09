Stand: 20.09.2022 07:25 Uhr Feuer bei Autohändler: Drei Kleintransporter brennen aus

Im Braunschweiger Stadtteil Rüningen hat es am Dienstagmorgen nach Angaben der Polizei in einem Gewerbegebiet gebrannt. Auf dem Gelände eines Autohändlers sollen demnach drei Kleintransporter in Flammen aufgegangen sein. Die Fahrzeuge brannten vollständig aus. Feuerwehrleute verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf weitere Transporter. Die Hintergründe für den Brand sind unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 20.09.2022 | 07:30 Uhr