Stand: 11.07.2022 11:29 Uhr Festival Theaterformen froh: 5.000 Besucher trotz Corona

Die Macher des „Festivals Theaterformen“ haben zum Abschluss ein zufriedenstellendes Fazit gezogen. Bis Sonntag seien insgesamt 19 Produktionen aus zwölf Ländern auf den Bühnen in Braunschweig zu sehen gewesen. Über 5.000 Menschen hätten seit Ende Juni rund 50 verschiedene Veranstaltungen im Staatstheater Braunschweig und dem LOT-Theater besucht. Das entspräche einer Auslastung von rund 70 Prozent. „Zusammen mit dem Braunschweiger Publikum und den angereisten internationalen Künstlern und Künstlerinnen haben wir endlich wieder das Theater in all seinen Formen zusammen gefeiert“, sagte die künstlerische Leiterin des Festivals, Anna Mülter. Sie zeigte sich erleichtert, dass alle Veranstaltungen trotz teils chaotischer Zustände im Flug- und Bahnverkehr sowie der nächsten Pandemiewelle stattfinden konnten. Das Theaterfestival der Staatstheater Braunschweig und Hannover gibt es seit 1990. Seit 2007 findet es abwechselnd jährlich in Hannover und Braunschweig statt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 11.07.2022 | 12:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Theaterfestival