Stand: 21.08.2024 12:58 Uhr Feldhamster soll in Niedersachsen wieder heimisch werden

Erstmals sind in Niedersachsen wieder Feldhamster angesiedelt worden. Das teilte die Heinz-Sielmann-Stiftung für Naturschutz am Mittwoch mit. Demnach wurden 24 Tiere in Reinshof südlich von Göttingen auf einer vorbereiteten Fläche ausgesetzt. Das Projekt des Vereins AG Feldhamsterschutz sei der Auftakt einer langfristig angelegten Wiederansiedlungsaktion, hieß es. Die Tiere erhalten zum Start vorgebohrte Löcher im Boden sowie Wasserschüsseln und Gemüse. Bis 2026 sollen regelmäßig weitere Tiere freigelassen werden. Ziel sei es, eine sich selbst erhaltende Population von Feldhamstern in dem Gebiet zu schaffen, so die Stiftung. Die Tiere galten lange als Schädlinge, mittlerweile sind sie vom Aussterben bedroht.

