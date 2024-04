Stand: 14.04.2024 14:08 Uhr Göttingen: Unbekannte schmieren Hakenkreuze an Hauswände

In Göttingen sind in Nacht zu Sonntag an rund 20 Stellen Hakenkreuze an Hauswände und Garagen geschmiert worden. Eine Anwohnerin hatte die Polizei am Sonntagmorgen gerufen, nachdem sie die verbotenen Symbole an mehreren Stellen in der Göttinger Südstadt entdeckt hatte. Die Ermittlerinnen und Ermittler stellten an insgesamt 20 Hauswänden und Garagen verschieden große Hakenkreuze in roter Farbe fest. Von den Tätern fehlt noch jede Spur, auch zur Schadenshöhe kann die Polizei noch nichts sagen. Sie ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer (0551) 491-2115 zu melden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rechtsextremismus