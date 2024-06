Stand: 05.06.2024 16:07 Uhr Falsche Handwerker bestehlen Seniorin in Helmstedt

Eine Seniorin ist in ihrer Wohnung in Helmstedt von falschen Handwerkern bestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, hatten sich eine Frau und ein Mann über die Gegensprechanlage als Mitarbeitende einer Firma vorgestellt, die Wasserleitungen überprüft. Sie gaben an, dass eine Baustelle in der Nähe bereits zu Rohrbrüchen im Haus geführt habe. Die falsche Wasserwerkerin ging den Angaben zufolge mit der Seniorin ins Badezimmer und ließ aus den Hähnen das Wasser laufen. Der unbekannte Mann lief demnach in die Küche. Als die Seniorin einen Nachbarn dazu holen wollte, habe sich der Mann der Frau in den Weg gestellt, so die Polizei. Das habe die Seniorin eingeschüchtert. Nachdem die angeblichen Handwerker die Wohnung verlassen hatten, stellte die ältere Dame fest, dass ihr zwei Schmuckschatullen und Bargeld fehlten.

