Stand: 12.02.2024 16:19 Uhr Polizei findet wieder gestohlene Fahrräder in Wohnkomplex

Die Göttinger Polizei hat erneut gestohlene Fahrräder in einem Wohnkomplex gefunden. Ein Pedelec der Marke "Bicycles" und ein schwarzes Mountainbike der Marke "Ghost" standen in einem leerstehenden Apartment. Die Eigentümer und Tatorte sind unbekannt, teilte die Polizei mit. Schon vorige Woche waren drei hochwertige Fahrräder in dem Gebäude entdeckt worden. Und im November hatte die Polizei bei einer Durchsuchung dort neun gestohlene Fahrräder gefunden. Bisher gibt es keine Spur von den Dieben. Die Göttinger Polizei nimmt unter der Telefonnummer (0551) 491 21 15 Hinweise entgegen.

Weitere Informationen GPS-Tracker bringt Polizei auf die Spur gestohlener Fahrräder Ein AirTag eines gestohlenen E-Bikes führte die Beamten zu einer Wohnung in Göttingen. Dort lagerten weitere Räder. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 12.02.2024 | 15:00 Uhr