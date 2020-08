Stand: 28.08.2020 09:14 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

"FFF" protestiert in Braunschweig

Das neue Schuljahr hat begonnen und die Schülerinnen und Schüler von "Fridays for Future" setzen ihre Streiks und Demonstrationen für mehr Klimaschutz fort. Für heute hat die Initiative zu einem internationalen "Amazonas-Aktionstag" aufgerufen. In 17 deutschen Städten seien Kundgebungen geplant, in Braunschweig ist ein "Die-In zum Thema Kipp-Punkte" auf dem Schlossplatz angekündigt. "Kipp-Punkte markieren Zeitpunkte in der Klimakrise, ab denen diese an Fahrt aufnimmt und irgendwann unaufhaltbar wird", erklärte die Braunschweiger Ortsgruppe. Mit dem Regenwald sei einer dieser Kipp-Punkte aktuell besonders bedroht. Vor allem am Amazonas in Südamerika werde immer mehr Wald gerodet.

Jederzeit zum Nachhören 09:54 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Braunschweig NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (09:54 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 27.08.2020 | 17:00 Uhr