Erstes Konzert in Göttinger Stadthalle seit fünf Jahren

In Göttingen hat der Testbetrieb der umgebauten Stadthalle mit einem Konzert am Sonntagabend begonnen. Die offizielle Eröffnung ist für Februar 2024 geplant. Bis dahin sollen verschiedene Veranstaltungsarten probehalber durchgeführt werden, um Abläufe zu testen und gegebenenfalls Korrekturen oder Nachbesserungen durchzuführen. Rund fünf Jahre hat die Sanierung der Stadthalle aus den 1960er Jahren gedauert. Dabei wurden fast 44 Millionen Euro investiert. Das Projekt wurde damit deutlich teuer, als ursprünglich geplant. Zu Baubeginn war mit der Hälfte der Kosten gerechnet worden. In der neuen Göttinger Stadthalle stehen 2.700 Quadratmeter Veranstaltungsfläche auf drei Ebenen zur Verfügung. Unbestuhlte Veranstaltungen sind mit bis zu 1.788 Personen möglich.

