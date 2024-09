Erster italienischer VW-Gastarbeiter erhält Verdienstkreuz Stand: 30.09.2024 16:08 Uhr Am 1. Oktober verleiht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Verdienstorden der Bundesrepublik an 28 Personen. 2024 geht der Preis auch an drei Niedersachsen, darunter an den ersten italienischen VW-Gastarbeiter.

Zum Tag der Deutschen Einheit verleiht der Bundespräsident jedes Jahr den Verdienstorden an Personen, die sich auf besondere Weise für die Werte der Demokratie einsetzen. Lorenzo Annese aus Bokensdorf, einer Gemeinde nahe Wolfsburg, war 1961 der erste italienische Gastarbeiter im Volkswagenwerk Wolfsburg und erhält für sein Wirken den Verdienstorden der Bundesrepublik.

Lorenzo Annese setzte sich für VW-Mitarbeiter ein

Annese habe sich mit großer Hilfsbereitschaft um die Beschäftigten gekümmert, die nach ihm zu Volkswagen kamen, für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen gekämpft und Bildungsveranstaltungen und Freizeitaktivitäten organisiert. 1965 sei er zum ersten ausländischen Betriebsrat Deutschlands gewählt worden. Er habe "die Werte einer Gewerkschaftsbewegung für alle vorgelebt: Solidarität üben, aktiv mitmachen und aufeinander zugehen", heißt es auf der Website des Bundespräsidenten. Dafür erhält Annese nun den Verdienstorden.

Günther Dilling half 70 Menschen zur Flucht aus der DDR

Aus Niedersachsen werden zwei weitere Menschen ausgezeichnet, darunter Günther Dilling aus Wolfenbüttel. Er beteiligte sich den Angaben zufolge an dem Volksaufstand am 17. Juni 1953 in der DDR und wurde zu einer mehrjährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Nach seiner Entlassung sei er in den Westen geflüchtet und habe später mehr als 70 Menschen zur Flucht aus der DDR verholfen.

Gerit Höhle setzt sich ehrenamtlich beim DRK ein

Gerit Höhle aus Bissendorf erhält den Verdienstorden für sein ehrenamtliches Engagement beim Deutschen Roten Kreuz (DRK). Er sei bei den Elbe-Hochwasserkatastrophen 2002 und 2013, beim Moorbrand in Meppen 2018 und im Rahmen der Flutkatastrophe im Ahrtal 2021 im Einsatz gewesen. Außerdem habe er das "Sozio-Med-Mobil" in Bissendorf gegründet. Es ermögliche, dass auch Menschen, die kein Auto haben, Arztpraxen gut erreichen können.

Auch diese Menschen erhalten den Verdienstorden 2024

Den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland erhalten auch die Münchner Medizinethikerin Alena Buyx, Fußballtrainer Jürgen Klopp, der Schriftsteller Lutz Seiler, der Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main, Meron Mendel, sowie Welthungerhilfe-Präsidentin Marlehn Thieme. Insgesamt werden 28 Menschen mit dem Orden ausgezeichnet, darunter 13 Frauen und 15 Männer.

Schlagwörter zu diesem Artikel Wolfsburg