Stand: 17.11.2023 18:04 Uhr Ministerpräsident Weil bekommt Großes Verdienstkreuz verliehen

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) wird durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Große Verdienstkreuz mit Stern und Schulterband verliehen. Es ist der dritthöchste Orden der Bundesrepublik Deutschland. Der niedersächsische Regierungschef wird "für Verdienste um die Demokratie in langen Amtsjahren" geehrt, wie die Staatskanzlei Hannover am Freitag mitteilte. Die Verleihung findet am 24. November im Schloss Bellevue in Berlin statt. Neben dem SPD-Politiker wird der Verdienstorden auch an die Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, Thüringen, Rheinland-Pfalz, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und den früheren Ministerpräsidenten Horst Seehofer verliehen.

