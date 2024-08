Erdrutsch nach Starkregen: Bundesstraße bei Hann. Münden gesperrt Stand: 04.08.2024 11:42 Uhr Vollgelaufene Keller, überflutete Straßen - und ein Erdrutsch: Ein Unwetter hat im Süden Niedersachsens für zahlreiche Feuerwehreinsätze gesorgt. Eine Bundesstraße ist wohl noch bis mindestens Montag gesperrt.

Betroffen ist die B80 zwischen Gut Hilwartshausen und Ortseingang Hann. Münden (Landkreis Göttingen). Die Bundesstraße ist seit gestern Abend in beide Richtungen wegen eines Erdrutsches gesperrt. Laut Straßenmeisterei Göttingen wird sie das auch noch mindestens den ganzen Sonntag für die Aufräumarbeiten bleiben. Neben Erd- und Geröllmassen müssten auch Bäume weggeräumt werden, die durch den Erdrutsch mitgerissen wurden, sagte eine Polizeisprecherin dem NDR Niedersachsen.

Zwei Menschen wurden infolge des Erdrutsches in einem Auto eingesperrt. Sie konnten von der Feuerwehr unverletzt befreit werden, so die Sprecherin. Ausgelöst wurde der Erdrutsch durch starke Regenfälle in der Region am späten Samstagabend. Allein in Hann. Münden kam es zu mehr als 50 Feuerwehreinsätzen wegen vollgelaufener Keller, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Zudem seien mehrere Straßen überflutet worden. Das Ausmaß der Schäden war am Morgen noch unklar.

