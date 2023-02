Stand: 14.02.2023 21:36 Uhr Erdbebenhilfe: AWO warnt vor falschen Spendensammlern

Im Landkreis Gifhorn sind offenbar falsche Spendensammler unterwegs. Davor warnt der Wohlfahrtsverband AWO. In dessen Namen sammeln Personen demnach Geld, das angeblich für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien bestimmt ist. Sie fordern Bürgerinnen und Bürger auf, einen Überweisungsträger auszufüllen. Der AWO-Bezirksverband weist darauf hin, dass seitens des Wohlfahrtsverbands keine Sammler unterwegs sind. Der Verband warnt davor, die Überweisungsträger auszufüllen. Die AWO selbst nehme Geldspenden ausschließlich über ihre Organisation AWO International an.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 15.02.2023 | 06:30 Uhr