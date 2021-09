Stand: 19.09.2021 16:21 Uhr Entgleiste Lok: Schnellfahrstrecke Göttingen-Kassel gesperrt

Die Schnellfahrstrecke zwischen Göttingen und Kassel ist am Sonntag über mehrere Stunden gesperrt gewesen. Grund war eine am frühen Morgen am Bahnhof Jühnde (Landkreis Göttingen) entgleiste Rangierlok, wie die Bundespolizeiinspektion Hannover mitteilte. Der Lokführer habe bei Rangierarbeiten eine nicht überwachte und gesperrte Weiche überfahren. Das Drehgestell sei daraufhin entgleist, zudem seien zehn Schwellen beschädigt worden und ein Teilstück der Weiche gebrochen. Die Lok wurde nach Polizeiangaben mit einem Kran wieder aufgesetzt. Die Ausbesserungsarbeiten würden voraussichtlich mehrere Tage dauern, hieß es. Über ein angrenzendes Nebengleis könne der Verkehr Richtung Süden wieder fahren. Die Schnellstrecke musste von 5.30 bis 12.35 Uhr komplett gesperrt werden. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Bundespolizei ermittelt wegen der Gefährdung des Bahnverkehrs.

