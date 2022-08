Stand: 28.08.2022 13:01 Uhr Energiekrise: Hochbad in Hann. Münden schließt schon früher

Das Hochbad in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) schließt in diesem Jahr schon am 4. September. Wie der NDR in Niedersachsen berichtet, begründet die Stadtverwaltung diesen Schritt mit der Energiekrise. Das Wasser im Schwimmbecken kühle aufgrund der großen Oberfläche über Nacht stark ab und müsse dann wieder erwärmt werden. Ohne zusätzliche Heizung würde die Wassertemperatur unter 20 Grad fallen. "Unter 20 Grad Celsius wagt sich kaum noch jemand ins Wasser, weshalb wir von dieser Variante Abstand genommen haben", so Geschäftsführer Jens Steinhoff.

