Stand: 29.04.2021 17:12 Uhr Einsatz für Verkehrswende: Fahrrad-Demo in Braunschweig

Für bessere Radwege will ein Aktionsbündnis am Freitag in Braunschweig demonstrieren. Dafür soll von 14 bis 18 Uhr im Zentrum eine vom Autoverkehr abgetrennte Fahrspur für Fahrräder eingerichtet werden, teilte die Gewerkschaft ver.di mit. An der Aktion beteiligen sich die Initiativen Fahrradstadt Braunschweig, "Fridays for Future" sowie der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club. "Wir brauchen eine Verkehrswende in der Stadt, mehr ÖPNV und mehr Fahrradverkehr sind angesagt", sagte der ver.di-Geschäftsführer in Braunschweig, Sebastian Wertmüller. Weil auf den betroffenen Straßen die rechte Fahrspur für den Autoverkehr gesperrt wird, rechnet die Polizei mit Rückstaus im Zentrum. Auf dem Hagenmarkt soll es zudem eine Kundgebung geben.

