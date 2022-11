Stand: 24.11.2022 13:39 Uhr Einbrecher flüchtet in Braunschweig vor Bewohnern

Ein unbekannter Mann ist am Mittwochabend in Braunschweig-Siegfriedviertel in eine Wohnung eingebrochen und dort unerwartet auf die Bewohner gestoßen. Laut Polizei saßen eine 16-jährige Jugendliche und ihr 18 Jahre alter Freund gerade in einem Zimmer im Hochparterre eines Mehrfamilienhauses, als sie plötzlich ein lautes Knallgeräusch aus dem Wohnungsflur hörten. Als der 18-Jährige die Zimmertür öffnete, stand der Einbrecher mit Taschenlampe vor ihm. Als er den jungen Mann sah, rannte der Einbrecher ins Wohnzimmer, sprang vom Balkon ins Freie und flüchtete unerkannt. Die Polizei ermittelt.

