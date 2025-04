Stand: 07.04.2025 14:21 Uhr Einbeck: Senioren verursachen zwei Unfälle an einem Tag

Zwei über 90-jährige Autofahrer haben in Einbeck (Landkreis Northeim) innerhalb kurzer Zeit Unfälle verursacht. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 94-jähriger Autofahrer am Freitag den Wagen einer Göttingerin übersehen, die Vorfahrt hatte. Die beiden Autos stießen zusammen. Der 94-Jährige sei danach weiter gefahren. Zeugen hatten jedoch sein Kennzeichen notiert und die Polizei informiert. Keine zwei Stunden später übersah ein 92-Jähriger Autofahrer eine Frau auf einem Supermarktparkplatz. Dabei habe er die Frau am Fuß verletzt, so die Polizei. Bei dem 92-Jährigen stellte die Polizei altersbedingte Einschränkungen fest, seine Fahrtauglichkeit soll nun überprüft werden.

Weitere Informationen Autofahren im Alter: Mehr Sicherheit durch freiwilliges Training Ein Auto verspricht Mobilität bis ins hohe Alter. Lässt die Fahrtüchtigkeit nach, kann sich ein Fahrtraining lohnen. mehr

