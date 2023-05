Stand: 17.05.2023 13:10 Uhr Einbeck: Studierende präsentieren Rennwagen "Blue Flash"

In Einbeck (Landkreis Northeim) ist am Dienstag der elektrogetriebene Rennwagen "Blue Flash" erstmals öffentlich präsentiert worden. Der Wagen wurde von Göttinger Studierenden geplant und entwickelt. Das Team "Blue Flash" der Hochschule für angewandte Wissenschaften und Kunst (HAWK) nimmt damit am größten Kunstruktionswettbewerb der Formula Student teil. "Mit diesem Auto haben wir die Chance, so gut abzuschneiden wie nie zuvor", glaubt Daniel Schunk, der Leiter des Teams der HAWK. Der Rennwagen hat vorne und hinten Spoiler. Durch diese Flügel soll das Auto in Kurven schneller fahren können, ohne dass es ins Rutschen gerät. Der Elektromotor kann das nur 198 Kilo schwere Auto auf bis zu 113 km/h beschleunigen. In der Formula Student tritt der "BlueFlash" der künftigen Ingenieure gegen die Autos von anderen Universitäten aus aller Welt an. Das Rennen gilt unter den Studierenden als eine Art Formel 1. In dem Wettbewerb wird auch bewertet, wie effizient die Rennwagen sind und wie gut ein Team gewirtschaftet hat. Daniel Schunk schätzt, dass ihr Rennauto ungefähr 250.000 Euro gekostet hat. Das Geld kommt von Sponsoren.

