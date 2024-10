Ehefrau vor Augen der Kinder ermordet: Prozessbeginn in Göttingen Stand: 24.10.2024 14:13 Uhr Im Mai 2024 soll ein Mann seine Ehefrau vor den Augen der eigenen Kinder mit 23 Messerstichen ermordet haben. Am Dienstag muss er sich vor dem Landgericht Göttingen verantworten.

Die Anklage lautet auf Mord. Der Mann und seine34-jährige Ehefrau sollen laut Landgericht einen gemeinsamen Abend im Wohnzimmer beim Fernsehen mit Tee und Keksen verbracht haben. Um drei Uhr nachts habe der 40-jährige Angeklagte dann ein Messer aus der Küche geholt, das er am Tag zuvor geschleift hatte. Danach habe er seine unbekleidete Frau heimtückisch angegriffen und mit mindestens 23 Stichen getötet.

Mutter vor Augen der Kinder erstochen

Die vier gemeinsamen Kinder seien von den Schreien ihrer Mutter aufgewacht und hätten die Tat zum Teil mit ansehen müssen. Als Rettungskräfte und die Polizei eintrafen, wurde der Ehemann noch am Tatort festgenommen. Die Kinder waren zunächst von der Stadt Göttingen in Obhut genommen worden und befinden sich inzwischen bei einer Verwandten in Norddeutschland, erklärte eine Sprecherin der Stadt Göttingen auf Nachfrage.

Ehemann war wegen häuslicher Gewalt polizeibekannt

Das Paar habe getrennt voneinander gelebt. Das Amtsgericht Schwarzenbek in Schleswig-Holstein hatte ihm im August 2023 das Sorgerecht für seine Kinder entzogen und der Mutter zugesprochen. Wegen häuslicher Gewalt und Körperverletzung war der Angeklagte bereits polizeibekannt. Es habe Ermittlungen gegeben, die aber offiziell eingestellt wurden.

Gedenken an Opfer von Femizid

Frauenorganisationen aus Göttingen bezeichnen die Tat als Femizid. Das Göttinger Bündnis gegen Femizide, der Frauennotruf und das Göttinger Frauenhaus hatten im Mai eine Kundgebung und eine Gedenkveranstaltung organisiert. Die Gruppen riefen außerdem zu Spenden auf, die den Kindern der Getöteten zugutekommen sollen.

