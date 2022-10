Stand: 02.10.2022 08:31 Uhr Ebergötzen: Zwei Tote bei schwerem Unfall auf der B27

Bei einem Unfall im Landkreis Göttingen sind am Samstagabend zwei Menschen gestorben, zwei weitere wurden schwer verletzt. Ein 33-Jähriger hatte laut einer Polizeisprecherin auf der B27 bei Ebergötzen die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war in den Gegenverkehr geraten. Dort stieß er mit einem anderen Auto zusammen, in dem drei Menschen saßen. Ein 14-jähriges Mädchen und die 43-jährige Beifahrerin seien gestorben, der 41-Jährige Fahrer lebensgefährlich verletzt worden, so die Sprecherin. Der 33-jährige Unfallverursacher habe schwere Verletzungen erlitten.

