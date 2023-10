Stand: 24.10.2023 19:12 Uhr EC-Karten aus Autos gestohlen - 33-Jähriger in U-Haft

Die Polizei in Goslar hat einen Mann festgenommen, der mehr als 20 Autos aufgebrochen haben soll. Wie die Beamten am Dienstag mitteilten, erbeutete der mutmaßliche Täter dabei mehrere EC-Karten, die er danach verwendet haben soll. Zudem soll er versucht haben, anderes Diebesgut zu verkaufen. Mehrere Überwachungskameras filmten ihn laut Polizei bei den Taten. Die Videos wurden polizeiintern verbreitet. Vor rund zwei Wochen erkannten Polizeibeamte den Mann während einer Streifenfahrt und nahmen ihn fest. Der 33-Jährige kam auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig in Untersuchungshaft.

