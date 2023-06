Drogenlabor: Verdächtige wollen sich vor Gericht äußern Stand: 08.06.2023 17:51 Uhr Vier Männer sollen in Weißenborn (Landkreis Göttingen) ein professionelles Drogenlabor betrieben haben. Zum Prozessauftakt kündigten sie an, sich zu den Vorwürfen zu äußern.

Das erklärten ihre Verteidiger am Donnerstag vor dem Landgericht Göttingen. Als mutmaßliche Drahtzieher gelten ein 38-Jähriger aus der Gemeinde Gleichen und ein 32-Jähriger aus Thüringen. Sie stehen wegen gemeinschaftlichen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vor Gericht. Zwei weiteren Männern wird in der Anklage vorgeworfen, sie dabei unterstützt zu haben. Sie seien von den beiden Haupttätern angeheuert worden, um bei Herstellung von Kokain zu helfen.

Fahnder stellen bei Razzia in Weißenborn Preisliste sicher

Der Verdacht hatte sich zunächst aus anderen Ermittlungsverfahren ergeben, teilte eine Gerichtssprecherin auf Anfrage des NDR Niedersachsen mit. Daraufhin seien diverse verdeckte Ermittlungsverfahren durchgeführt und schließlich verschiedene Objekte durchsucht worden. Bei einer Razzia im Dezember hatten Fahnderinnen und Fahnder dutzende Kilo mit einem Kokaingemisch sichergestellt. Aus diesem Grundstoff soll das Kokain gewonnen worden sein. Außerdem hätte die Polizei 25 Kilogramm Kokain mit einem hohen Reinheitsgehalt beschlagnahmt, sagte ein Sprecher von der Staatsanwaltschaft Göttingen. "Interessant ist auch, dass hier eine Preisliste gefunden wurde", so der Sprecher. Die Täter wären davon ausgegangen, dass ein Kilogramm Kokain 33.000 Euro einbringen könne. Dies sei auch realistisch, so der Sprecher.

Termine vor Landgericht bis in den August angesetzt

Zum Prozessauftakt hatte es noch den Versuch einer Verständigung vor Gericht gegeben. Diese scheiterte aber. Wann es zu einem Urteil kommt, ist noch unklar. Hauptverhandlungstermine sind bis zum 11. August angesetzt.

