Stand: 08.06.2023 09:58 Uhr Dreiste Masche: Taschendiebstahl nach Besuch bei der Bank

Ältere Menschen sind in Braunschweig mehrfach zum Ziel einer neuen Masche von Taschendieben geworden. Sie beraubten die Senioren, nachdem sie in der Bank zum Teil große Summen Bargeld abgehoben hatten. Nach Angaben der Polizei sind zuletzt eine 78 Jahre alte Frau und ihr 82-jähriger Mann bestohlen worden. Sie hatten einen vierstelligen Betrag am Schalter abgeholt, ihn in einer innen liegenden Jackentasche verstaut und sich danach auf den Heimweg gemacht. Im Aufzug eines Parkhauses stiegen dann plötzlich weitere Personen ein und sorgten für ein unübersichtliches Gedränge. Danach stellte das ältere Ehepaar fest, dass der Umschlag mit dem Geld nicht mehr in der Tasche war. Laut Polizei laufen die Taten stets nach einem ähnlichen Muster ab: Die Täter beobachten die Senioren, wie sie am Schalter der Bank Bargeld abheben. Anschließend nutzen sie für den Diebstahl eine unübersichtliche Situation zum Beispiel an einer Bahnhaltestelle oder einem Verkaufsstand. Die Polizei rät dazu, Wertgegenstände immer eng am Körper zu tragen und Taschen grundsätzlich zu verschließen.

