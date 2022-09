Stand: 08.09.2022 11:53 Uhr Dreiste Diebe beschäftigen Polizei in Braunschweig

Zwei Männer haben die Polizei in Braunschweig am Mittwochabend gleich mehrfach beschäftigt. Zunächst waren die beiden 27- und 28-Jährigen in einem Baumarkt dabei beobachtet worden, wie sie gemeinsam mit einem weiteren Mann Etiketten von Werkzeugen entfernten und die Ware in Taschen und in ihrer Kleidung verstauten. Ein Mitarbeiter des Baumarktes rief die Polizei, diese leitete ein Strafverfahren wegen versuchten bandenmäßigen Diebstahls ein. Später am Abend beobachtete eine zivile Polizeistreife die beiden Männer dabei, wie sie zwei Fahrräder aus einem Hauseingang entwendeten. Die Männer wurden in Gewahrsam genommen.

