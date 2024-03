Stand: 20.03.2024 12:00 Uhr Dreijähriger stürzt aus Fenster: Polizei ermittelt gegen Eltern

In Salzgitter ist am Dienstagnachmittag ein Dreijähriger aus einem Fenster im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses gestürzt. Dabei wurde er laut Polizei verletzt. "Das Kind musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden", teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Dreijährige schwebt nach ersten Erkenntnissen nicht in Lebensgefahr. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt nun gegen die Eltern wegen fahrlässiger Körperverletzung.

