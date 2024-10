Stand: 11.10.2024 07:57 Uhr Drei Verletzte nach Brand in psychiatrischer Klinik

Am Donnerstagabend gegen 20 Uhr ist das Zimmer eines Patienten in einer psychiatrischen Klinik in Liebenburg im Landkreis Goslar in Brand geraten. Das teilte die Polizei dem NDR Niedersachsen mit. Der Raum stand demnach zum Zeitpunkt des Brandes aber leer. Drei Menschen mussten mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden, sagte ein Polizeisprecher. Die Schadenshöhe werde auf etwa 150.000 Euro geschätzt. Klinikmitarbeiter hätten das Gebäude bereits geräumt gehabt, als die Einsatzkräfte eintrafen. Insgesamt waren rund 50 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache.

