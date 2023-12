Stand: 14.12.2023 17:01 Uhr Drei Menschen sterben bei Unfall auf B82 bei Goslar

Bei einem Unfall mit mehreren Autos sind am Donnerstag auf der Bundesstraße 82 bei Goslar drei Menschen gestorben. Der Polizei zufolge war ein Auto zwischen Langelsheim und Lutter trotz Überholverbots ausgeschert und mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengeprallt. Der zweite Pkw sei durch den Zusammenstoß gegen ein weiteres Fahrzeug geschleudert worden. Die Insassen der ersten beiden Autos verstarben den Angaben zufolge. Die 45-jährige Fahrerin des anderen involvierten Autos kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Die B82 bleibt laut Polizei voraussichtlich bis heute Abend gesperrt. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Bei einem anderen Unfall auf der B64 bei Einbeck (Landkreis Northeim) starb am Donnerstag ein 47-Jähriger. Sein Fahrzeug war aus ungeklärter Ursache gegen einen Bus geprallt.

VIDEO: Überholverbot missachtet: Drei Menschen sterben bei Unfall (1 Min)

