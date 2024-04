Stand: 13.04.2024 10:15 Uhr Drei Männer schlagen auf Hundehalter ein - Polizei ermittelt

Nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen drei Männer und einem Hundehalter in Salzgitter ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. Nach Angaben der Beamten war der 28 Jahre alte Hundebesitzer am Freitagabend im Stadtteil Lebenstedt zunächst gestürzt. Drei Männer im Alter von 26 bis 41 Jahren hätten dem alkoholisierten Mann aufhelfen wollen, dann sei es zum Streit gekommen. In der Folge soll zunächst der Hund des 28-Jährigen einen der Männer gebissen haben. Daraufhin sollen die drei Männer den Hundehalter geschlagen und getreten haben. Erst nach dem Eintreffen mehrerer Streifenwagen hätte sich die Situation beruhigt, hieß es. Die Polizei ermittelt nun gegen alle vier Beteiligten: Gegen die drei Männer wurden Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet, gegen den Hundehalter ermitteln die Beamten wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min